Drive-Away Dolls: il trailer italiano del nuovo film di Ethan Cohen

22/11/2023 |

La Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale italiano di Drive-Away Dolls, opera di Ethan Cohen. Il regista, che ha curato la sceneggiatura assieme a Tricia Cooke, ha lavorato con un cast che comprende Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp e Matt Damon.



Drive-Away Dolls non ha ancora una data di uscita. Nel frattempo godetevi il trailer che trovate sotto alla sinossi.



Sinossi:

Scritto da Ethan Coen e Tricia Cooke, questa commedia segue Jamie, una ragazza dallo spirito libero che si dispera per l'ennesima rottura con la sua fidanzata, e la sua timida amica Marian che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto.