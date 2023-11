Jason Bourne potrebbe presto tornare al cinema: in lavorazione un nuovo film

News





22/11/2023 |

Un nuovo capitolo della saga di Jason Bourne potrebbe presto arrivare nelle sale cinematografiche. La Universal Pictures ha infatti deciso di sviluppare un altro film ed ha avviato il progetto con Edward Berger pronto a prendere in mano il timone della regia. A riportarlo è il portale Deadline.



Il sito specializzato riporta che il progetto è alle prime fasi di sviluppo e Matt Damon, attore che ha dato vita ad un personaggio divenuto famoso nel genere action-movie, potrebbe essere nuovamente coinvolto. Della storia conosciamo comunque ben poco ad oggi, considerando che non sono stati rilasciati dettagli legati alla trama.



La saga cinematografica di Jason Bourne è nata nel 2002 con il film The Bourne Identity: nel primo film Matt Damon fu diretto da Doug Liman che lasciò poi il testimone a Paul Greengrass per le pellicole The Bourne Supremacy (2004) e The Bourne Ultimatum – Il Ritorno dello Sciacallo (2007). L’ultimo capitolo, in ordine cronologico, è uscito nel 2016, sempre con Greengrass alla regia: parliamo di Jason Bourne, questo il titolo ufficiale.



La saga si è sempre basata sui personaggi creati da Robert Ludlum attraverso i suoi libri.