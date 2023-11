Above the Below: Idris Elba sarà regista e protagonista del film

News





22/11/2023 |

Idris Elba sta lavorando al suo secondo film da regista: Above the Below, thriller movie in lavorazione presso la Lionsgate. La star non sarà però soltanto il regista, guiderà l'opera con Martin Owen, ma sarà anche il protagonista.



La Lionsgate ha acquisito i diritti del progetto le cui riprese sono in corso all’interno dei Pinewood Studios di Londra. Il portale The Hollywood Reporter ha rivelato che sono due i teatri utilizzati per le riprese, uno di questi è lo stage sottomarino degli studios. Nel cast della pellicola recitano anche Caitlin FitzGerald e Hero Fiennes Tiffin.



Above the Below racconterà la storia di un trio di astronauti che riusciranno a sopravvivere ad un grave incidente a seguito del loro ritorno sulla Terra. All’interno di una capsula, i tre si troveranno fuori rotta e, una volta in mare aperto, inizieranno ad affondare: nelle profondità sconosciute dell’Oceano dovranno cercare di sopravvivere.



Elba interpreta Jackson, il comandante della missione alla guida della squadra,FitzGerald è Brooks, il copilota volitivo e determinato della missione, mentre Fiennes Tiffin interpreta Rhodes, un'astronauta idealista alla sua prima missione. La sceneggiatura è stata sviluppata da Future Artists Entertainment, da un'idea originale di Martin Owen, ed è stata scritta dagli sceneggiatori Elizabeth Morris, Matt Mitchell e Vicki Sargent.