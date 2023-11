Rental Family: Brendan Fraser sarà il protagonista della comedy-drama

News





22/11/2023 |

Il Premio Oscar Brendan Fraser reciterà come protagonista all’interno della comedy-drama Rental Family che darà diretta da Hikari, la regista di Beef. Il progetto sarà sviluppato dalla Searchlight Pictures. Hikari sarà la regista, come abbiamo già detto, ma anche la sceneggiatrice e la produttrice.

Della produzione di Rental Family si occuperanno anche Eddie Vaisman e Julia Lebedev della Sight Unseen e Shin Yamaguchi.



Scritto in collaborazione con Stephen Blahut, Rental Family segue le vicende di un attore squattrinato che vive a Tokyo, che viene assunto da un’azienda giapponese per interpretare la controfigura del classico uomo americano. Il nuovo lavoro lo porterà all’interno di un inaspettato viaggio alla scoperta di sé attraverso i ruoli che interpreterà nella vita di tutti i giorni. Nei panni dell'uomo in questione troveremo ovviamente Fraser.



Le riprese della pellicola partiranno durante la prossima primavera in Giappone mentre non si hanno ancora notizie della data di uscita.