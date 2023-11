Karate Kid: Jackie Chan e Ralph Macchio lavoreranno insieme per il nuovo film

News





22/11/2023

Il mondo di Karate Kid si espanderà nei prossimi mesi e lo farà con una collaborazione particolarmente interessante. Ad intrecciare le loro vite lavorative saranno infatti Jackie Chan e Ralph Macchio che riprenderanno i loro rispettivi ruoli, quelli che abbiamo visto nel film e nella serie intitolate entrambe Karate Kid, per un nuovo progetto legato alla Sony Pictures.



La compagnia ha già mosso i primi passi per questo progetto ed ha ingaggiato come regista Jonathan Entwistle. Il film, che riprenderà le basi del franchise originale, non ha ancora un titolo ufficiale.



Qui sotto trovate un video con protagonisti proprio i due attori che aprono le porte allo sviluppo di questo progetto, il cui casting è attualmente in corso come possiamo ascoltare dalle loro parole. La sceneggiatura della pellicola è stata curata da Rob Lieber.