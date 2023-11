Superman: Legacy: arrivano altre novità legate al cast

News





22/11/2023 |

Continua a crescere il cast di Superman: Legacy. Soltanto pochi giorni fa era stata annunciata la presenza di Nicholas Hoult, pronto ad interpretare Lex Luthor. Ora invece è il turno di Skyler Gisondo che, come annunciato da The Hollywood Reporter, sarà Jimmy Olsen, giovane fotografo del Daily Planet dove lavorano Clark Kent e Lois Lane. Ma la notizia legata a Gisondo non è l'unica, considerando che è stata svelata anche la presenza nel film di Sara Sampaio nella parte di Eve Teschmacher, l'assistente e talvolta amante di Lex Luthor.



Protagonista della nuova pellicola legata all'eroe è David Corenswet, con il cast che vede al suo interno anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. Sempre parlando del cast, al suo interno troviamo Nathan Fillion, Isabela Mercede, Edi Gathegi, Anthony Carrigan e María Gabriela de Faría nei ruoli di Guy Gardner, un’iterazione del supereroe Lanterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific, Metamorpho e The Engineer.



James Gunn sarà il regista del film che vedrà Clark Kent cercare di convivere sulla Terra con l’eredità kryptoniana, rappresentando l’incarnazione della verità,della giustizia e dello stile americano. Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati.



Superman: Legacy uscirà nelle sale a luglio 2025.