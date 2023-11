The Bikeriders: il progetto con protagonista Tom Hardy passa nelle mani della Focus Features

News





23/11/2023 |

The Bikeriders, pellicola diretta da Jeff Nichols e sviluppata dalla New Regency, è passata dalle mani della 20th Century Fox a quelle della Focus Features che ha acquisito i diritti internazionali. Per la Focus Features si tratta della seconda collaborazione con la New Regency dopo The Northman.



Il chairman della Focus Features, Peter Kujawski, ha dichiarato a Deadline: “Siamo lieti di aggiungere un progetto così avvincente alla ricca lista di film del prossimo anno. Non vediamo l’ora di lavorare ancora una volta al fianco dei New Regency e di riunirci con il talentuoso Jeff Nichols su un altro dei suoi progetti visionari. Questo film esemplifica il nostro impegno a collaborare con i migliori registi e partner di produzione del settore, e non vediamo l’ora di sfruttare il suo successo iniziale per attirare il pubblico in questo film toccante, sostenuto dalle potenti performance di un cast incredibile”.



In The Bikeriders recitano Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy ma anche Michael Shannon, Boyd Holbrook e Damon Herriman. La pellicola è basata su una storia raccontata da Danny Lyon nel suo libro del 1967 intitolato proprio The Bikeriders.



Sarah Green e Brian Kavanaugh-Jones produrranno il film attraverso la Tri-State mentre Fred Berger sarà il produttore esecutivo.