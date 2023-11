Giancarlo Esposito reciterà in Please Dont Feed the Children

News





23/11/2023 |

Giancarlo Esposito è stato ingaggiato per recitare all’interno di Please Don’t Feed the Children, thriller movie che segnerà il debutto dietro la macchina da presa di Destry Allyn Spielberg. L’attore reciterà accanto a Michelle Dockery e al tight end della NFL Vernon Davis. Nel cast troviamo inoltre Joshuah Melnick, Emma Meisel, Dean Scott Vazquez, Zoe Colletti, Regan Aliyah ed Andrew Liner.



Scritto da Paul Bertino, il film racconta di un gruppo di orfani che si dirige a sud in cerca di una nuova vita dopo che un'epidemia virale ha devastato la popolazione adulta del paese: il loro viaggio, però, porterà i ragazzi ad affrontare un inevitabile pericolo. Jason Dubin è il produttore per conto della Perry Street Films insieme a Josh Kesselman e Michael Hagerty.



Giancarlo Esposito è il protagonista della serie tv di successo Better Call Saul, spinoff di Breaking Bad, ed ultimamente ha recitato anche nella serie tv The Mandalorian e in Godfather of Harlem.