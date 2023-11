Scream VII: Jenna Ortega non farà parte del film

News





23/11/2023 |

A sorpresa Jenna Ortega, una delle attrici principali del quinto e del sesto capitolo di Scream, non reciterà all’interno del nuovo sequel. Scream VII dovrà dunque fare a meno della star della serie tv Mercoledì, come rivelato da Deadline. L’addio della Ortega segue quello di Melissa Barrera, con quest’ultima che è stata licenziata dalla Spyglass Media a causa dei suoi post sui social network legati al conflitto Hamas-Israele: le attrici in Scream e Scream VI avevano recitato nei ruoli delle sorelle Tara e Sam Carpenter.



Come spiegato dal portale, la Ortega sarebbe uscita dal progetto a causa di altri impegni presenti già sulla sua agenda: l’attrice dovrà infatti fare i conti con le riprese della seconda stagione di Mercoledì che partiranno il prossimo aprile ed inoltre dovrà terminare il lavoro all’interno del nuovo Beetlejuice, il sequel ancora una volta diretto da Tim Burton. Impegni lavorativi, dunque, che la costringeranno a rinunciare al settimo episodio della saga horror di Scream che non ha ancora una sceneggiatura pronta.



Scream VII al momento è in fase di sviluppo e non ha ancora un regista.