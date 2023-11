Christopher Nolan non dirigerà il prossimo film di James Bond

News





23/11/2023 |

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile coinvolgimento di Christopher Nolan all'interno dello storico franchise di James Bond. Tante le voci, infatti, che hanno affiancato il regista alla prossima pellicola, con la possibilità di vedere quindi un'impronta diversa all'interno della saga. I rumors però sono stati spenti dallo stesso regista nel corso di un'intervista rilasciata ad Associated Press.



Nolan, che ultimamente ha portato nelle sale Oppenheimer, ha spiegato: "No. Purtroppo queste voci non sono vere, ma sono molto entusiasta che lo sciopero sia finito e che possiamo tornare tutti al lavoro". Zero possibilità, dunque, al momento di vedere colui che ha diretto anche la trilogia de Il Cavaliere Oscuro dietro la macchina da presa.



Resta dunque il mistero su chi prenderà in mano il timone dei prossimi film di James Bond, un franchise che vedrà anche l'avvicendamento legato al personaggio principale, considerando l'addio di Daniel Craig che ha chiuso di fatto un'era cinematografica. L'ultima pellicola che ha visto protagonista l'attore è stata No Time To Die, arrivata nel 2022 ovvero ben sedici anni dopo la sua prima apparizione in Casino Royale. Da quando Craig è stato scelto come James Bond si sono alternati dietro la macchina da presa Martin Campbell, Marc Forster, Sam Mendes e Cary Joji Fukunaga.