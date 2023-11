Il Grinch: Jim Carrey non reciterà all'interno dell'ipotetico sequel

News





23/11/2023 |

Con il passare del tempo sono stati diversi i titoli cinematografici ripresi e trasformati in veri e propri reboot con lo scopo da parte delle produzioni di rilanciarli. Altri, invece, hanno ripreso a vivere con dei sequel, nonostante i tanti anni trascorsi dalla loro prima uscita cinematografica: un caso ultimo è quello di The Beetlejuice che arriverà nel 2024 con il suo secondo atto. Ultimamente, però, si è fatto anche un gran rumore intorno alla possibilità di vedere il sequel de Il Grinch con Jim Carrey ancora una volta protagonista.



L’entusiasmo dei fan per un possibile ritorno del personaggio in questione è stato però spento sul nascere quando un portavoce dell’attore ha smentito categoricamente un possibile ritorno di Carrey nei panni di questo stravagante personaggio: “Non è vero che Jim riprenderà il ruolo del Grinch in un sequel de Il Grinch”, ha raccontato il portavoce a People. Una dichiarazione sintetica ma piena di significato e che cancella ogni possibile coinvolgimento dell’attore



Il Grinch uscì nelle sale cinematografiche nel 2000 diretto da Ron Howard ed ebbe un grande successo, diventando con il tempo una pellicola da vedere e rivedere sotto il periodo natalizio.