A Nightmare Before Christmas: Tim Burton annuncia che non ci saranno sequel o reboot

24/11/2023 |

Nella storia del cinema abbiamo assistito spesso alla realizzazione di reboot, prequel o sequel legati a pellicole di successo. Diverse produzioni hanno deciso di intraprendere queste strade con l’obiettivo di dare nuova linfa vitale ai titoli in questione e sviluppare all’occorrenza dei veri e propri franchise. Tra le pellicole del passato che sono state oggetto di analisi mediatica in tal senso, spunta anche A Nightmare Before Christmas, opera storica di Tim Burton uscita nel 1993.



Nel corso di un’intervista rilasciata ad Empire Magazine, il regista si è detto però contrario alla realizzazione di altre pellicole sempre inerenti al film, definito da lui “un’opera troppo importante”. Burton ha poi spiegato: “Nel corso della mia carriera ho realizzato sequel, reboot e tante altre cose, comprese delle schifezze. È una cosa molto bella sapere che le persone siano interessate ad un altro film ma io no. Mi sento come un vecchio proprietario terriero che non vuole vendere la sua terra alla centrale elettrica che vuole acquistarla a tutti i costi. Andate via! Non avrete mai la mia proprietà!”.



A Nightmare Before Christmas è una pellicola scritta e diretta da Burton e racconta di Jack Skellington, il re della città di Halloween che ogni anno organizza l'omonima festa. Quando casualmente scopre il Natale, decide di portarlo ai suoi concittadini, con esiti del tutto imprevisti.