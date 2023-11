Sinister Six: torna a galla il progetto della Sony Pictures?

News





24/11/2023 |

In un universo cinematografico invaso dai cinecomic, è normale sentir parlare di quei titoli che ancora non hanno mai fatto capolino sul grande schermo. Come rifermento possiamo prendere Sinister Six, un progetto che la Sony Pictures vorrebbe realizzare da tempo ma che non ha ancora trovato terreno fertile per essere sviluppato. Già nel 2014 la compagnia aveva deciso di portarlo nelle sale prima di The Amazing Spider-Man 2, creando di fatto un collegamento con l’Uomo Ragno che sarebbe dovuto diventare uno dei “sei sinistri”, un ingresso nella squadra causato da un inganno portato avanti da un resuscitato Norman Osborn. Il tutto però tramontò con Spider-Man trasportato all’interno del Marvel Universe con il debutto in Captain America: Civil War nel 2016.



Nonostante questo la Sony ha continuato a lavorare su diversi personaggi che fanno parte del mondo di Spider-Man come Venom, Morbius ed altri che presto arriveranno nelle sale come Madame Web e Kraven the Hunter. Tutti personaggi che in un modo o nell’altro potrebbero rientrare all’interno del possibile film Sinister Six che, come annunciato dall’esperto del genere cinematografico Daniel Richtman, la Sony vorrebbe ancora sviluppare.



E nel caso in cui la pellicola venisse sviluppata quali sarebbero i personaggi utilizzati? La domanda potrebbe portare a tante interpretazioni ma – come riporta comicbook – i nomi di Venom, Morbius, The Vulture, Kraven, Rhino ed Ezekiel hanno tante possibilità di essere inseriti…



Vedremo dunque se la Sony Pictures riporterà a galla il progetto…