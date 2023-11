Constantine 2: Francis Lawrence aggiorna ancora una volta sul progetto

News





24/11/2023

Poco meno di un mese fa Francis Lawrence aveva fornito un aggiornamento sul possibile sviluppo del secondo capitolo di Constantine, spiegando di aver ripreso tra le mani il progetto. A margine della presentazione di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il regista, intervistato da The Hollywood Reporter, ha rilasciato una nuova battuta a riguardo: "La situazione interna alla DC Comics è cambiata e loro hanno nuovi piani. Fortunatamente, però, siamo riusciti a ottenere un po’ di controllo sul progetto e abbiamo iniziato a lavorare su alcune idee per Constantine 2, di cui siamo davvero entusiasti. Siamo ancora all’inizio - ha proseguito il regista - perché lo sciopero ha sospeso tutto per un po’. Quindi probabilmente inizieremo a lavorare insieme dopo il Ringraziamento".



Francis Lawrence non ha aggiunto altro mentre lo scorso ottobre si era sbilanciato anche sul ritorno di Keanu Reeves che dunque sarebbe pronto, davanti ad una storia importante, a riprendere in mano il personaggio".



Restiamo in attesa dunque di aggiornamenti legati allo sviluppo di questo titolo tanto atteso dagli amanti del genere.