Box Office Italia: Cè Ancora Domani sempre al primo posto

27/11/2023 |

La corsa di C’è Ancora Domani non si è ancora arrestata e dopo sei settimane la pellicola domina ancora il botteghino. Il film di Paola Cortellesi, al debutto ufficiale come regista, ha incassato 3.230.663 euro resistendo anche all'arrivo nelle sale di Napoleon di Ridley Scott che troviamo in seconda posizione con un incasso pari a 2.877.775 euro. L'esordio della pellicola con protagonista il Premio Oscar Joaquin Phoenix ha fatto scivolare al terzo posto Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence (1.087.869 euro) mentre ha fatto capolino nei cinema, finendo al quarto posto con un incasso pari a 539.237 euro, Cento Domeniche di Antonio Albanese. In quinta e in sesta posizione troviamo infine Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz (246.717 euro) e The Marvels di Nia DaCosta (228.297 euro).