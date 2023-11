Box Office USA: Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente saldo in prima posizione

News





Alla sua seconda settimana nelle sale Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence ha mantenuto la prima posizione. La pellicola ha infatti incassato 28.820.000 dollari, arrivando a sfiorare i cento complessivi. Il podio, rispetto alla settimana scorsa, è cambiato grazie all'arrivo di Napoleon di Ridley Scott che, con un incasso pari a 20.400.000 dollari, ha trovato spazio al secondo posto, e di Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn presentatosi in terza posizione dopo aver incassato 19.500.000 dollari. Dal secondo al quarto posto è scivolato invece Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz (17.520.000 dollari) mentre in quinta posizione si colloca Thanksgiving di Eli Roth (7.275.167 dollari). Al sesto posto, infine, è scivolato The Marvels di Nia Da Costa che ha incassato 6.400.000 dollari.