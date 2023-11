La Società della Neve: il trailer italiano del film J.A. Bayona è in rete

News





27/11/2023 |

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale italiano de La Società della Neve, survival thriller di J.A. Bayona. Tratto dall'omonimo romanzo di Pablo Vierci, il film racconta la storia della squadra di rugby uruguaiana che, in rotta verso il Cile nel 1972, si schiantò su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. I sopravvissuti furono costretti a ricorrere a misure estreme per sopravvivere. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques e Nicolás Casariego hanno curato la sceneggiatura del film.



All'interno de La Società della Neve recitano Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Esteban Bigliardi, Simon Hempe ed Andy Pruss.



Il debutto ufficiale su Netflix, come recita il trailer, avverrà il prossimo 4 gennaio.



Sinossi:

Nel 1972 un volo uruguaiano precipita in mezzo al nulla nel cuore delle Ande, costringendo i sopravvissuti a fare affidamento gli uni sugli altri.