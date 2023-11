Alien: Romulus: Cailee Spaeny parla del film

News





28/11/2023 |

Come già sappiamo Fede Alvarez è stato ingaggiato per dirigere un nuovo capitolo del franchise Alien intitolato Alien: Romulus. All’interno del film, definito una storia “standalone” all’interno di questo universo, troveremo anche l’attrice Cailee Spaeny che, intervistata da Variety, ha fornito alcuni aggiornamenti sul progetto.



"Questo progetto dovrebbe inserirsi tra il primo e il secondo film. Hanno portato la stessa squadra di “Aliens”, il film di James Cameron. Le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi in realtà hanno lavorato a questa pellicola". L'attrice ha proseguito: "Quindi vedere il design originale, con la crew originale che ha lavorato a questi film per oltre 45 anni, è stato davvero incredibile”.



Alien: Romulus ha una sceneggiatura curata dallo stesso Alvarez con Rodo Sayagues ed ha un cast principale che comprende, oltre alla Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, Spike Fearn, David Johnson e Aileen Wu.