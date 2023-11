Il Gladiatore 2: le riprese ripartiranno tra pochi giorni

News





28/11/2023 |

Con la conclusione degli scioperi di attori e sceneggiatori, il mondo del cinema americano è ripartito. Dunque sono tornati nuovamente in produzione alcuni progetti che si erano fermati a causa della protesta mentre altri lo faranno nei prossimi giorni. Come riportato da Variety ad inizio dicembre anche i motori del secondo capitolo de Il Gladiatore si accenderanno nuovamente, con Malta che ospiterà le riprese.



Per questo secondo capitolo Ridley Scott, confermato alla regia a distanza di ventitré anni dalla pellicola originale, lavorerà con il protagonista Paul Mescal che sarà affiancato da Denzel Washington e Pedro Pascal. Inoltre, dal film campione d’incassi uscito ad iinizio duemila, ritroveremo Connie Nielsen e Derek Jacobi. Confermata invece l’assenza di Russell Crowe il cui personaggio, Massimo Decimo Meridio, era morto nella parte finale dell’opera.



Per vedere nelle sale cinematografiche il sequel de Il Gladiatore bisognerà attendere poco meno di un anno, considerando che ad oggi la data di uscita è stata fissata per il 22 novembre 2024.