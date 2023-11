Avengers: The Kang Dynasty: il film ha un nuovo sceneggiatore

News





28/11/2023 |

Marvel Studios ha annunciato il nome di chi curerà la sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty. E la scelta della compagnia – così come riportato da The Hollywood Reporter – è ricaduta su Michael Waldron. La scelta non è per niente casuale, questo perché lo scrittore (e produttore) conosce molto bene il mondo della Marvel essendo il creatore della serie tv Loki ed avendo scritto la sceneggiatura di Doctor Strange e il Multiverso della Follia. Inoltre Waldron è stato anche ingaggiato per lo script di Avengers: Secret Wars, dunque lavorerà ai due capitoli che riporteranno nelle sale i Vendicatori.



Trovato lo sceneggiatore ora la Marvel dovrà lavorare per ingaggiare il nuovo regista dopo l’addio di Destin Daniel Cretton che lavorerà comunque per la compagnia per lo show tv Wonder Man e per il sequel di Shang-Chi.



Al momento è in via di definizione anche il cast di Avengers: The Kang Dinasty con Jonathan Mayors che è stato scelto per interpretare questo villain capace di viaggiare attraverso le varianti proposte dal Multiverso. Nella pellicola dovrebbero tornare i personaggi appartenenti alle varie pellicole dell'universo cinematografico.