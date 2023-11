Io Sono Leggenda: Francis Lawrence parla del possibile sequel

News





28/11/2023 |

Durante gli ultimi mesi si è parlato tanto della possibilità di vedere il sequel di Constantine. Il progetto sta muovendo i primi passi e dunque sembrano alte le possibilità di realizzazione della pellicola che vedrà Keanu Reeves nuovamente nella parte del personaggio principale. Oltre a Constantine 2 un altro titolo è stato oggetto di discussione nell’ultimo periodo ovvero Io Sono Leggenda, film diretto da Francis Lawrence e con Will Smith protagonista.

Uscito nel 2007 nelle sale il film ebbe un discreto successo al botteghino ma nonostante questo, non è mai stato realizzato il secondo capitolo, cosa che forse potrebbe accadere nei prossimi mesi. Non è dato però sapere quando, considerando che nella mente di Francis Lawrence c’è una priorità: il sequel di Constantine.



È stato lo stesso regista a raccontare tutto ciò al portale The Hollywood Reporter: “È dura pensare ad un sequel di Io Sono Leggenda. In passato, dopo aver realizzato il film originale, abbiamo parlato di un possibile sequel e di un prequel ma poi tutti noi abbiamo fatto cose diverse. Si era parlato anche di un reboot ma non è successo nulla. So che Akiva Goldsman sta lavorando a qualcosa ma per il momento io sono concentrato solo su Constantine 2, quindi gli auguro il meglio”.



Io Sono Leggenda raccontava la storia di Robert Neville, unico sopravvissuto ad una epidemia che prova in tutti i modi a sopravvivere in una New York abitata da uomini trasformati in mostri con un obiettivo: trovare la cura alla malattia.