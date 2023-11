James Cameron parla del terzo capitolo di Avatar

News





29/11/2023

Il mondo di Avatar come sappiamo si espanderà ulteriormente dopo l’uscita del secondo capitolo. Attualmente in lavorazione c’è il completamento di questo universo cinematografico che presto vedrà sbarcare nelle sale il terzo film. Ma quando uscirà Avatar 3? La domanda ha avuto una risposta e a darla è stato colui che sta lavorando da vicino all’opera, ovvero James Cameron. Il regista, intervistato da TVNZ, emittente neozelandese, ha spiegato che questo suo progetto prevede una lunghissima post produzione: “Stiamo per vivere due anni molto frenetici con la post-produzione – ha sottolineato Cameron – quindi l’uscita di Avatar 3 è prevista per il Natale 2025”.



Oltre ad Avatar 3, ricordiamo che Cameron sta lavorando contestualmente anche al quarto e al quinto film con questi ultimi due che arriveranno nei cinema, salvo cambiamenti, nel 2029 e nel 2031.



I primi due capitoli di Avatar hanno letteralmente sbancato il botteghino a distanza di tredici anni l’uno dall’altro. Avatar: La Via dell’Acqua è arrivato infatti nelle sale cinematografiche nel 2022 superando i due miliardi dollari, poco di meno rispetto all’opera del 2009 che si avvicinò ai tre miliardi incassati in tutto il mondo.