Drowning: The Rescue of Flight 421: Paul Greengrass adatterà il romanzo per il grande schermo

29/11/2023 |

A tre anni di distanza da Notizie dal Mondo, Paul Greengrass ha fissato sulla propria agenda un nuovo progetto cinematografico. Il regista, per conto della Warner Bros. Pictures, adatterà, dirigerà e produrrà Drowning: The Rescue of Flight 421, adattamento cinematografico del romanzo scritto da T.J. Newman – a riportare la notizia è Deadline.



Il progetto in questione riunirà Greengrass e Michael De Luca, co-heads della Warner Bros. Motion Picture, con i due che avevano già lavorato insieme per il film Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto. Il regista produrrà la pellicola con Shane Salerno e The Story Factory e Greg Goodman, con Newman e Amy Lord che saranno produttori esecutivi.



Drowning: The Rescue of Flight 421 racconta la storia di un aereo precipitato a largo dell’Oceano Pacifico pochi minuti dopo il suo decollo. Durante l’evacuazione dei passeggeri un’esplosione cambierà gli scenari con alcuni di loro rimasti uccisi ed altri, circa una dozzina, finiti in una parte totalmente sigillata del velivolo e sprofondati con essa sotto la superficie. Ad una squadra di soccorso d’elite il compito di salvare la vita dei superstiti prima che finisca l’ossigeno all’interno della parte di aereo. Tra i soccorritori è presente anche una donna che farà di tutto per salvare suo marito e sua figlia presenti tra le persone da salvare.



Al momento non è stato comunicato il cast che reciterà nel film.