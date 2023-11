Nosferatu: annunciata la data di uscita del film di Robert Eggers

News





29/11/2023 |

Abbiamo finalmente la data di uscita del tanto atteso Nosferatu di Robert Eggers. La pellicola – come annunciato dalla Focus Features – farà il suo debutto nelle sale cinematografiche americane il 25 dicembre 2024.



Peter Kujawski, presidente di Focus Features, ha rilasciato una dichiarazione a riguardo: “L’audace regia di Robert Eggers è sempre un regalo per i fan e possiamo promettere che il suo Nosferatu sta organizzando una vera e propria festa per Natale”.



Nosferatu è stato scritto e diretto da Eggers e viene presentato come una storia gotica sull'ossessione di una giovane donna tormentata e di un terrificante vampiro infatuato di lei, un vampiro che però lascia sulla sua scia azioni orribili. Il film vede protagonisti Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe.



Eggers è il produttore con Chris Columbus ed Eleanor Columbus, Jeff Robinov e John Graham. Columbus è già stato produttore esecutivo per altre pellicole di Eggers, ovvero The Witch e The Lighthouse.