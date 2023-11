Deadpool 3: Jennifer Garner smentisce il suo possibile ritorno nei panni di Elektra

News





29/11/2023 |

Soltanto lo scorso luglio uno dei rumors più vicini a Deadpool 3 era quello legato alla possibile presenza di Jennifer Garner nei panni di un personaggio, sempre del mondo dei fumetti, a lei molto caro: Elektra. Da quel momento, però, nulla si è più saputo sulla presenza dell’attrice che proprio nelle ultime ore è tornata a parlare e, interrogata da Collider sull’argomento, ha smentito un suo coinvolgimento.

Alla domanda legata alla sua presenza in questo threequel la Garner, abbastanza sorpresa, ha risposto: “Non so di cosa stai parlando (riferendosi all’intervistatore). Cosa intendi? Se sono parte del progetto? Non che io sappia…”. Una risposta che non contiente una smentita categorica ma che lascia poco spazio alle interpretazioni, a meno che dietro non ci sia una strategia di comunicazione con lo scopo di ottenere un effetto sorpresa.



Deadpool 3 è diretto da Shawn Levy ed arriverà nelle sale cinematografiche soltanto nel 2024. Al suo interno recita Ryan Reynolds nella parte ovviamente del protagonista, affiancato da Emma Corrin, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Hugh Jackman.



La Garner negli ultimi anni ha recitato nelle serie tv L’Ultima Cosa Che Mi Hai Detto, Party Down e Upload.