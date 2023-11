Francis Lawrence lavorerà alladattamento di La Lunga Marcia, libro di Stephen King

News





È da poco uscito nelle sale il nuovo capitolo di Hunger Games, intitolato La Ballata dell’Usignolo e del Serpente. Il film è sempre tratto dai romanzi di Suzanne Collins e rappresenta il ritorno al cinema dei “tragici” giochi che hanno visto Jennifer Lawrence protagonista. La regia è stata affidata al papà della trilogia originale, ovvero Francis Lawrence, che nel suo futuro ha già fissato tanti altri progetti interessanti.



Il regista è stato intervistato da Business Insider e alla domanda sui prossimi impegni ha precisato: “Sono decisamente entusiasta di fare il sequel di Constantine perché ne abbiamo parlato per così tanto tempo e, allo stesso tempo, abbiamo incontrato così tanti ostacoli per riprendere il controllo sul personaggio. Quindi l’idea di noi tre seduti insieme a parlare di questo (in riferimento a Keanu Reeves e il produttore Akiva Goldsman) ci fa sentire come vicini alla sua realizzazione. Ora sono affezionato anche a The Long Walk (La Lunga Marcia, il titolo italiano ndr), il libro di Stephen King. Sono molto entusiasta di questo. Poi c’è Bioshock e c'è un film dedicato alla band Sublime che sto sviluppando e per il quale abbiamo un'ottima sceneggiatura”.



Un’agenda ricca di impegni, dunque, per il regista che più volte nell’ultimo periodo ha spiegato di voler portare a termine il sequel di Constantine. Diverso invece il discorso per il sequel di Io Sono Leggenda che al momento non sembra rientrare nei piani di Lawrence.