Poor Things: una nuova featurette internazionale ci introduce al film

30/11/2023 |

Tramite la Searchlight Pictures vi mostriamo una featurette in lingua originale di Poor Things, nuova fatica cinematografica di Yorgos Lanthimos. Tramite questa clip possiamo vedere alcune scene del film ed ascoltare le voci di chi ci ha lavorato.



All’interno del film, adattamento cinematografico del romanzo di Alasdair Grey, recitano Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. Tony McNamara ha curato invece la sceneggiatura. La storia di Poor Things richiama a gran voce quella di Frankestein: ambientato nell’epoca vittoriana, al centro della scena troviamo una giovane donna di nome Belle Baxter riportata in vita da un eccentrico e brillante scienziato.



Poor Things debutterà nelle sale americane il prossimo 8 dicembre.



Sinossi:

Poor Things racconta l’incredibile storia e l’evoluzione fantastica di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dott. Godwin Baxter. Sotto la protezione di Baxter, Bella è ansiosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella scappa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un astuto e dissoluto avvocato, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi dei suoi tempi, Bella diventa ferma nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione.