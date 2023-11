The Black Phone 2: Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora tornano nel sequel!

News





30/11/2023 |

È stato annunciato che Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora reciteranno all'interno del sequel di The Black Phone 2, il sequel della pellicola del 2022 prodotta da Blumhouse, Crooked Highway Production e Universal Pictures. Al momento la data d'uscita del sequel è stata fissata per il 27 giugno 2025. A riportare la notizia è stato il portale Deadline.



Il film originale è stato diretto da Scott Derrickson che tornerà insieme a Robert C. Cargill per scrivere la sceneggiatura. Il duo produrrà anche questo secondo capitolo con la Blumhouse.



The Black Phone è stato l'adattamento della short story di Joe Hill che tornerà come produttore esecutivo di questo nuovo episodio.



Questa la sinossi del primo film:

Finney Shaw, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, viene rapito da un sadico killer e intrappolato in uno scantinato insonorizzato dove urlare non serve a niente. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino. E sono assolutamente decisi ad assicurarsi che quello che è successo a loro non accada a Finney.