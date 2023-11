Beetlejuice 2, terminate le riprese: ecco lannuncio di Tim Burton

News





30/11/2023 |

Sono ufficialmente terminate le riprese del secondo tanto atteso capitolo di Beetlejuice. Ad annunciarlo è stato Tim Burton via social. Il regista ha pubblicato un post su Instagram che recita: “Ho appena finito di girare Beetlejuice – il testo del post - Grazie a tutti coloro che hanno partecipato”. Il tutto è accompagnato da una foto che ci mostra lo stesso Burton seduto nella Neitherworld Waiting Room, iconica location appartenente all’opera originale e che ritroveremo anche in questo secondo atto.



Beetlejuice 2 ha un cast composto da Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci. Il suo arrivo nelle sale è previsto per il 6 settembre 2024, data di uscita americana.



Al momento non abbiamo informazioni sulla trama, quello che sappiamo è che Jenna Ortega interpreterà la figlia di Lydia Deetz, il personaggio interpretato dalla Ryder.