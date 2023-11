The Apprentice: Sebastian Stan interpreterà un giovane Donald Trump

News





30/11/2023 |

Sebastian Stan, candidato all’Emmy e al Golden Globe, sarà il protagonista di The Apprentice dove interpreterà un giovane Donald Trump. La pellicola sarà diretta dal regista iraniano Ali Abbasi. All’interno del cast di questa pellicola troveremo anche Jeremy Strong e la candidata al Premio Oscar Maria Bakalova. Per quanto riguarda la produzione, Deadline riporta che partirà durante questa settimana.



Presentato come un'esplorazione del potere e dell'ambizione, ambientato in un mondo di corruzione e inganno, The Apprentice esaminerà gli sforzi di Trump per costruire la sua attività immobiliare a New York negli anni '70 e '80, scavando anche nella sua relazione con il famigerato avvocato Roy Cohn. È una storia Deadline riporta che Strong interpreterà Cohn, con Bakalova nei panni della prima moglie di Trump, Ivana.



Gabriel Sherman ha curato la sceneggiatura.



Sebastian Stan ha recentemente recitato nella serie tv Pam & Tommy.