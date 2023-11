Indiana Jones e Il Quadrante del Destino: online una featurette in italiano

News





30/11/2023 |

Ci stiamo avvicinando al debutto su Disney+ di Indiana Jones e Il Quadrante del Destino, ultimo capitolo della saga cinematografica nata negli anni ottanta. La stessa Disney ci ricorda che tra poco il film sarà visibile in streaming con una bellissima featurette.



La pellicola, che ha debuttato al cinema durante il periodo estivo, ha incassato in tutto il mondo 383 milioni di dollari.



Indiana Jones e Il Quadrante del Destino vede per l'ultima volta protagonista Harrison Ford nei panni dello storico personaggio nato grazie a George Lucas e Steven Spielberg negli anni settanta. Il cast, oltre a Ford, comprende Mads Mikkelsen nella parte del villain Voller, Phoebe Waller-Bridge nel ruolo di Helena, Boyd Holbrook, Antonio Banderas, Toby Jones e John Rhys-Davies.



John-Henry Butterworth e Jez Butterworth hanno curato la sceneggiatura del film diretto da James Mangold.