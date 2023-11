The End We Start From: presentato il trailer internazionale

News





30/11/2023 |

La Signature Entertainment ha presentato il primo trailer ufficiale internazionale di The End We Start From, pellicola diretta da Mahalia Belo da una sceneggiatura scritta dalla candidata all'Emmy Alice Birch e basata sul romanzo scritto da Megan Hunter. Protagonista della pellicola è Jodie Comer, affiancata nel cast da Joel Fry, Katherine Waterston, Gina McKee, Nina Sosanya, Mark Strong e Benedict Cumberbatch.



The End We Start From è prodotto da Leah Clarke,Liza Marshall, Adam Ackland, Amy Jackson e Sophie Hunter.



L'uscita nelle sale è prevista per il 19 gennaio.



Sinossi:

Quando una crisi ambientale vede Londra sommersa dalle acque alluvionali, una giovane famiglia viene distrutta dal caos. Mentre una donna e il suo neonato cercano di ritrovare la strada di casa, la profonda novità della maternità viene messa a fuoco in questo ritratto intimo e poetico della sopravvivenza familiare.