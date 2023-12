Furiosa: A Mad Max Saga: ecco il trailer ufficiale italiano!

News





01/12/2023 |

Il mondo di Mad Max tornerà nelle sale con Furiosa: A Mad Max Saga, standalone movie che racconterà le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale Mad Max: Fury Road. Regista della pellicola è il papà della saga, ovvero George Miller, che ha scritto la sceneggiatura con Nico Lathouris, colui che ha curato anche lo script di Fury Road.



Protagonista della pellicola nei panni di Furiosa è Anya Taylor-Joy, affiancata da Chris Hemsworth. Nel cast principale troviamo anche Alyla Browne e Tim Burke.



La pellicola è una collaborazione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures ed è una produzione Kennedy Miller Mitchell.



L'uscita è prevista per maggio 2024.



Sotto alla sinossi trovate il trailer rilasciato dalla Warner Bros. Pictures.



Sinossi:

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.