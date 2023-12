Kinda Pregnant: Amy Schumer sarà la protagonista e la produttrice del film

News





01/12/2023 |

Amy Schumer, vincitrice dell’Emmy e candidata al Golden Globe, produrrà e reciterà come protagonista all’interno di Kinda Pregnant, pellicola che Tyler Spinder dirigerà per Netflix ed Happy Madison. A riportare la notizia è stata Deadline.



Scritto da Julie Paiva, il film segue Lainy (Schumer) che è gelosa della gravidanza della sua migliore amica e inizia a indossare un pancione finto, ma poi incontra accidentalmente l'uomo dei suoi sogni.



Insieme ad Amy Schumer recitano nel film Adam Sandler, Tim Herlihy, Judit Maull, Kevin Grady ed Eli Thomas per conto della Happy Madison e Molly Sims per conto della Something Happy Productions. I produttori esecutivi sono Barry Bernardi, Michael D Robins e Kevin Kane.



La Schumer ha recitato nella serie tv Life & Beth ed ha prestato la voce a Velvet nel film Trolls 3 – Tutti Insieme.