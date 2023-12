Tom Holland torna a parlare di un possibile nuovo film su Spider-Man

News





01/12/2023 |

Con Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è tornato sul grande schermo nei panni dell’Uomo Ragno. Sono passati quasi tre anni però dalla pellicola e al momento non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti su un possibile nuovo capitolo.

Durante una conferenza stampa con la Critics Choice Association, Holland ha fornito un aggiornamento su quello che potrebbe essere il futuro del franchise: "Tutto quello che posso dire è che siamo stati attivamente impegnati in alcune conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio allora va bene, questo perché mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man”.



Holland ha poi aggiunto di essere molto felice del lavoro svolto nella saga: “Mi sento molto, molto fortunato ad aver potuto lavorare su un franchise che è migliorato con ogni film, che ha avuto più successo con ogni film, il che penso sia davvero raro e voglio proteggere la sua eredità. Quindi non ne farò un altro solo per il gusto di farne un altro. Dovrà valere la pena di sfruttare il personaggio."



Porte aperte dunque da parte dell’attore, in attesa di una storia di livello: “Se riuscissimo a pensare ad una storia importante sarei un pazzo a non indossare nuovamente il costume, questo perché a Spider-Man devo tutto. Mi piacerebbe raccontare una nuova storia, ma deve essere quella giusta”.