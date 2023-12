Minecraft: altri due attori sono entrati a far parte del cast

News





01/12/2023 |

Continuano a circolare aggiornamenti legati al cast di Minecraft. È stato annunciato, infatti, che nella pellicola ci saranno anche Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen, star che abbiamo visto recentemente in Il Colore Viola, per quanto riguarda la prima, e nella serie La Storia di Lisey. I due attori raggiungono così il protagonista Jason Momoa, attore star del franchise Aquaman.



L'adattamento del popolare videogioco sarà diretto da Jared Hess ed ha una sceneggiatura curata da Chris Bowman, Hubbel Palmer e Markus Persson. I dettagli legati alla trama non sono stati rivelati.



Il progetto Minecraft è legato a Vertigo, alla Mojang/Microsoft e alla On the Roam di Momoa. Produrranno inoltre l’adattamento Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e Jill Messick.



La pellicola, salvo ulteriori modifiche, uscirà nelle sale dal 4 aprile 2025 con la produzione che dovrebbe partire entro la fine del mese.