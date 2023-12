Box Office USA: Renaissance - A Film by Beyoncé prende il comando della classifica

News





04/12/2023 |

Negli ultimi mesi soltanto Taylor Swift: The Eras Tour era riuscito a mantenere la prima posizione della classifica box office americana per diverse settimane. E così diverse pellicole si sono alternate nel corso di queste settimane, ultima delle quali Renaissance - A Film by Beyoncé, documentario sull’artista che ha incassato 21.000.000 spodestando Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence, finito in seconda posizione dopo aver incassato 14.500.000 dollari. La medaglia di bronzo in questo week-end è stata invece assegnata a Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki che ha incassato al debutto 11.031.954 dollari. Al quarto posto è invece rimasto stabile Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz (7.600.000 dollari) mentre Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn è precipitato in quinta posizione (7.412.000 dollari). Infine, al sesto posto, ecco Napoleon di Ridley Scott, precipitato direttamente dal secondo posto: il film ha portato via 7.125.000 dollari.