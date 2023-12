Tutti Tranne Te: il trailer italiano della commedia con Sydney Sweeney e Glen Powell

News





04/12/2023 |

La Sony Pictures presenta il primo trailer ufficiale italiano di Tutti Tranne Te, la commedia di Will Gluck che vede recitare come protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell. Il regista ha anche curato la sceneggiatura di questo film e lo ha fatto insieme a Ilana Wolpert.



All'interno di Tutti Tranne Te recitano anche Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet, Bryan Brown e Rachel Griffiths.



L'uscita nelle sale italiane, così come svelato dal trailer che trovate qui sotto, avverrà il prossimo 25 gennaio.



Sinossi:

Nella commedia Tutti tranne te Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.