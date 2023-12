Kenny Ortega dirigerà ladattamento di Weslandia

News





04/12/2023 |

La Radar Pictures e la Bandits Roost Entertainment hanno ingaggiato Kenny Ortega per dirigere Weslandia, adattamento cinematografico del libro per bambini scritto da Paul Fleischman. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Shawn DeLoache, con il film che sarà prodotto da Ted Field, Anthony Tringali, Michael Napoliello e Maria Frisk per conto della Radar e ancora da Cori Silberman e Michael Dovid della Bandits Roost.



Originariamente pubblicato da Candlewick Press nel 1999, Weslandia racconta la storia di Wes, un giovane geniale solitario che si aspetta, una volta trasferitosi nella sua nuova casa a Plainville, di trasformare la sua vita! Non sa che presto si ritroverà letteralmente intrappolato in una misteriosa giungla aliena che cresce nel suo cortile. E quando la civiltà apparentemente utopica che ha creato, così come l’intera città, si trovano in pericolo, Wes dovrà fare l’impensabile: unirsi a nuovi amici per impedire alle forze soprannaturali del male di distruggere tutto ciò che ora ha di più caro.

Il produttore Ted Field ha commentato il progetto: "Weslandia è il primo libro per bambini dai tempi di Jumanji che ha catturato completamente la mia immaginazione e mi sento molto privilegiato di poterlo portare sul grande schermo con un regista di talento come Kenny Ortega".