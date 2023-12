James Gunn parla di Superman: Legacy e del film di Batman e Robin

News

04/12/2023 |

Come sappiamo già con Superman: Legacy la Warner Bros. Pictures e la DC Comics sono pronte per lanciare un nuovo universo cinematografico legato ai personaggi capeggiati proprio dall’eroe che ha fatto la storia dei fumetti. Il film è attualmente in lavorazione, così come presto entrerà in azione la macchina che porterà pian piano alla realizzazione di The Brave and The Bold, opera dedicata a Batman e Robin.

Nell’ultimo periodo James Gunn, che con Peter Safran sta lavorando e sta supervisionando i progetti, ha rilasciato diverse dichiarazioni, spiegando soprattutto per quanto riguarda il nuovo Superman cosa vedremmo al suo interno.



Durante un botta e risposta con i fan su Threads, Gunn ha fornito un nuovo aggiornamento, questa volta collegato alla sceneggiatura: “È pronta al 99,9% - ha spiegato – mancano soltanto pochi dettagli e cambierò sicuramente alcune piccole cose ma il tutto è stato completato prima dello sciopero”.



Sempre sul social network, a chi gli chiedeva del casting legato a The Brave and The Bold, Gunn ha sottolineato che “ancora non abbiamo la sceneggiatura, quindi non è vero che c’è già una lista di attori”.