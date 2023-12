Bob Marley - One Love: il trailer italiano è in rete

News





05/12/2023 |

Dalla Eagle Pictures vi presentiamo il primo trailer italiano di Bob Marley - One Love, film biografico di Reinaldo Marcus Green.



La pellicola celebra la vita del grande artista, interpretato da Kingsley Ben-Adir. L'attore è stato affiancato da un cast che comprende anche Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers, Nadine Marshall.



Il trailer, che trovate sotto alla sinossi, svela che la pellicola debutterà nelle sale italiane dal prossimo febbraio.



Sinossi:

Bob Marley: One Love celebra la vita e la musica di un'icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità.

Per la prima volta sul grande schermo, scoprirete la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria.

Prodotto in collaborazione con la famiglia Marley e interpretato da Kingsley Ben-Adir nel ruolo del leggendario musicista e da Lashana Lynch nel ruolo della moglie Rita.