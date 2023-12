Kevin Feige conferma che Robert Downey Jr. non tornerà nella parte di Iron Man

News





05/12/2023

L’Universo Marvel che si svilupperà nei prossimi mesi vedrà dei cambiamenti notevoli. Uno di questi riguarda Capitan America che non sarà più interpretato da Chris Evans che ha lasciato il testimone ad Anthony Mackie. Altra novità è quella che riguarda Iron Man. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha infatti rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha sottolineato che non rivedremo più Robert Downey Jr. nei panni dell’eroe più tecnologico dei Vendicatori.

Feige è ripartito dal finale di Avengers: Endgame: “Ci teniamo stretto quel momento cinematografico che abbiamo creato e non lo toccheremo. Abbiamo lavorato tutti molto duramente per molti anni per arrivare a questo, e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo”.

Anche se nel mondo del cinema tutto è possibile, con le sorprese che sono sempre dietro l’angolo, in questo momento sembra abbastanza evidente la volontà da parte della Marvel di dare una vera e propria rinfrescata alla struttura cinematografica che è stata creata più di dieci anni fa.