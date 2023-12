Killing Castro: Al Pacino reciterà nel film di Eif Riveras

News





05/12/2023 |

Ci sarà anche Al Pacino all’interno di Killing Castro, pellicola che vedrà il debutto dietro alla macchina da presa di Eif Riveras. Nella pellicola – le cui riprese sono attualmente in corso nel New Jersey – reciteranno anche Diego Boneta e Xolo Mariduena. Il gruppo di attori raggiunge così i già presenti KiKi Layne, Alexander Ludwig, Ron Livingston, Kendrick Sampson, Nicole Beharie, Logan Marshall e Titus Welliver.

Killing Castro ha una sceneggiatura scritta da Leon Hendrix, Thomas DeGrezia e Colin Bateman.

Il film segue gli eventi realmente accaduti quando Fidel Castro visitò New York City nel 1960 per parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come leader rivoluzionario cubano. Durante quei giorni andò in scena l’incontro con Malcom X, con il soggiorno all’interno dell’Hotel Theresa ad Harlem. In questo contesto un agente dell’FBI sotto copertura, assegnato originariamente ad indagare su Malcom X, verrà chiamato in causa per impedire l’uccisione di Fidel Castro da parte della CIA e della mafia italiana.

Il film è prodotto e finanziato da Brad Feinstein della Romulus Entertainment, insieme alla produttrice Christina Weiss Lurie della Fourth e Twenty-Eight Films. I produttori esecutivi sono John Takis, Rudy Langlais, Josh Glick, Boneta, Sam Slater, Hendrix, Bateman, Piers Tempest, Joseph Ingrassia e Nick Ham.