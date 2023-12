Race for Glory - Audi vs. Lancia: online il trailer internazionale

News





06/12/2023 |

La Lionsgate presenta il primo trailer internazionale di Race for Glory - Audi vs. Lancia, la pellicola di Stefano Mordini che arriverà nelle sale tre anni dopo La Scuola Cattolica. In questo nuovo film, che racconterà la storia della rivalità tra le due case automobilistiche Audi e Lancia, recitano Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini ed Haley Bennett.



Mordini ha lavorato alla sceneggiatura con Filippo Bologna e Riccardo Scamarcio.



Race for Glory - Audi vs. Lancia uscirà nelle sale americane, on demand e in Digital a partire dal prossimo 5 gennaio. Sotto alla sinossi trovate il trailer internazionale!



Sinossi:

Prova il brivido della strada con questo dramma sportivo ricco di azione ispirato a eventi realmente accaduti. Daniel Brühl (The King's Man) e Riccardo Scamarcio (A Haunting in Venice) sono i protagonisti di una vera storia di Davide contro Golia che mette in luce l'intensa rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia) ai Campionati del mondo di rally del 1983. Contro ogni previsione, la Lancia lotta per riconquistare il suo antico splendore con una combinazione imbattibile di audace innovazione e straordinario coraggio.