Unstoppable: tra pochi giorni riprenderanno le riprese del film con Jennifer Lopez

06/12/2023 |

Dopo lo stop delle riprese di Unstoppable, a causa dello sciopero degli attori, è stato annunciato che il film è pronto ad accendere nuovamente i motori. Come riportato da Deadline, infatti, a partire dal 12 dicembre le riprese riprenderanno sotto lo sguardo del regista esordiente William Goldenberg. Protagonisti sono Jennifer Lopez e Jharrel Jerome, affiancati nel cast da Don Cheadle, Michael Peña e Bobby Cannavale.



La distribuzione del film è stata affidata ad Amazon MGM Studios.



Unstoppable, wrestling drama, racconterà la storia di Anthony Robles, un tre volte All American Wrestler, nato con una gamba sola, che vincere il titolo nazionale dell’Arizona. Nei panni del protagonista troveremo Jerome. Il film è basato sul libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion di Anthony Robles ed Austin Murphy.



Ben Affleck e Matt Damon della Artists Equity si occuperanno di finanziare e produrre il progetto.