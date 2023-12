Barbie: Greta Gerwig parla di un possibile sequel

News





06/12/2023 |

La sorpresa dell’estate cinematografica internazionale è stata Barbie, la pellicola di Greta Gerwig, primo adattamento cinematografico della bambola della Mattel, che ha letteralmente sbancato i botteghini. Del film si parla ancora oggi, a distanza di quattro mesi dal suo arrivo nelle sale e uno degli interrogativi che spesso domina la curiosità degli spettatori è quello relativo ad un possibile sequel.



E così Greta Gerwig, ospite della rubrica 60 Minutes di Sharyn Alfonsi, sollecitata sull’argomento, precisamente su uno spin-off su Ken, ha risposto così: “Voglio dire, la verità è che, sai... immagino che lo vedremo”.



La regista non ha aggiunto altro ma ha lasciato aperte le porte, nonostante la risposta un po’ evasiva, al possibile secondo capitolo. Al momento la Warner Bros. Pictures e la Mattel non hanno mai parlato di un secondo film ma non è da escludere che possa essere valorizzato il personaggio di Ken, che ricordiamo è stato interpretato da Ryan Goslin nel film che ha visto protagonista Margot Robbie.