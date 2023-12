La Leggenda di Zelda: Wes Ball parla del film

News





Lo scorso novembre era stata annunciata una nuova collaborazione tra la Sony Pictures e la Nintendo per la realizzazione dell'adattamento cinematografico del videogame La Leggenda di Zelda. Il progetto è stato affidato alle mani di Wes Ball che ad Entertainment Weekly ha raccontato la sua idea di film: "Non voglio che venga accostato al film Il Signore degli Anelli, questa è una cosa a parte. Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un live-action in Miyazaki con quella meraviglia e quella stravaganza che porta nelle cose. Mi piacerebbe vedere qualcosa del genere". Ball ha poi aggiunto: "Sarà fantastico, sono cresciuto con Zelda e vogliamo creare un qualcosa di veramente speciale".



Ball, che si occuperà della produzione con Joe Hartwick Jr. tramite la loro Oddball Entertainment, lavorerà su una sceneggiatura curata da Derek Connolly.



Il videogioco, creato dai game designer giapponesi Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, è stato lanciato nel 1986. La storia il guerriero elfo Link e l'elegante principessa Zelda mentre combattono per salvare la magica terra di Hyrule da Ganon, un malvagio signore della guerra diventato... re demone.



La Nintendo dunque tornerà nel mondo del cinema dopo il successo ottenuto lo scorso anno con l'adattamento di Super Mario Bros. L'obiettivo della compagnia è cercare di replicare quanto è avvenuto pochi mesi fa, valorizzando un altro dei suoi titoli di punta.