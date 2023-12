Kiss Of The Spider Woman: Jennifer Lopez sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico

News





07/12/2023 |

Il musical di Broadway Kiss Of The Spider Woman, conosciuto in Italia con il titolo Il Bacio della Donna Ragno, diventerà una pellicola e protagonista della stessa sarà Jennifer Lopez. Il progetto, basato sul romanzo di Manuel Puig e che riprenderà lo spettacolo di Terrence McNailly, è partito con Bill Condon che è stato ingaggiato come regista.



Non è la prima volta che Kiss Of The Spider Woman viene portato sul grande schermo, considerato che già quasi quarant’anni fa, precisamente nel 1985, venne realizzato un film curato da Hector Babenco e con protagonisti Sonia Braga, William Hurt e Raul Julia. La pellicola ebbe un grande successo e portò alla vittoria del Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista proprio William Hurt mentre il film venne candidato all’Oscar come Miglior Film, per la Migliore Regia e per la Miglior Sceneggiatura Non Originale.



Condon sarà il produttore con la Lopez. Elaine Goldsmith Thomas e Benny Medina saranno i produttori esecutivi.



Il film racconta la storia di Molina, un parrucchiere che viene condannato ad otto anni di carcere per corruzione. Nel suo periodo della prigionia creerà un personaggio immaginario di nome Aurora, che identifica come una diva del cinema nei panni di una donna ragno capace di uccidere le sue vittime con un bacio. La vita di Molina cambierà quando nella sua cella verrà portato un attivista politico di nome Valentin.



Per Bill Condon si tratta di un nuovo progetto a distanza di cinque anni da L’Inganno Perfetto. Il regista nel 2017 aveva diretto per la Disney anche La Bella e la Bestia. La Lopez, invece, ha lavorato lo scorso anno alla commedia Marry Me – Sposami mentre quest’anno ha recitato nel thriller The Mother.