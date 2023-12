War Through the Eyes of Animals: terminate le riprese del film di Sean Penn

News





07/12/2023 |

Sono ufficialmente terminate le riprese di War Through the Eyes of Animals, pellicola di Sean Penn. Il regista, con questo suo progetto cinematografico, ha deciso di entrare nella stretta attualità, portando il progetto all’interno del cuore dell’Ucraina, teatro in questo anno e mezzo del conflitto con la Russia. Come riportato da Deadline, sono ufficialmente terminate le riprese all’interno della città di Los Angeles, con la crew che si sposterà nelle prossime settimane in Ucraina per la seconda parte della lavorazione.



Il sito riporta anche alcuni dettagli su quello che sarà il ruolo di Penn all’interno del film. War Through the Eyes of Animals è raccontato in nove parti e mette il faro sugli animali colpiti dall'ecocidio a causa della guerra in Ucraina.

Penn recita nella storia finale intitolata The Eagle, scritta e diretta dal famoso regista Myroslav Slaboshpytskyi che rende omaggio a una riserva naturale ucraina intorno a Chernobyl devastata dalla guerra. All’interno di questo scenario, un giovane tecnico del suono decide di raccogliere la registrazione delle “voci” di alcuni uccelli rari ma il suo lavoro verrà interrotto dall'improvviso scoppio della guerra.



Nel corso dei mesi Sean Penn si è spesso espresso contro la guerra in Ucraina, incontrando più volte anche il presidente Volodymyr Zelenskyj, ed è stata una delle voci più importanti di Hollywood in tal senso.