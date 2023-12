Minecraft: continua a crescere il cast del film

News





07/12/2023

Arriva un'altra novità legata al cast di Minecraft. Nel film sarà presente anche Emma Myers, così come riportato da Deadline. L’attrice ha recitato ultimamente all’interno della serie Mercoledì, lo spin-off de La Famiglia Addams, dove ha interpretato il personaggio di Enid Sinclair. L'attrice raggiunge così il protagonista Jason Momoa, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen. Il ruolo di Emma Myers e la trama di Minecraft non sono stati ancora rivelati.



L'adattamento del popolare videogioco, sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla Legendary Pictures, sarà diretto da Jared Hess ed ha una sceneggiatura curata da Chris Bowman, Hubbel Palmer e Markus Persson. I dettagli legati alla trama non sono stati rivelati.



Il progetto Minecraft è legato a Vertigo, alla Mojang/Microsoft e alla On the Roam di Momoa. Produrranno inoltre l’adattamento Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e Jill Messick.



La pellicola, salvo ulteriori modifiche, uscirà nelle sale dal 4 aprile 2025 con la produzione che dovrebbe partire entro la fine del mese in Nuova Zelanda.